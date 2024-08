27.08.2024 08:57 2.090 Streit in Lottoladen eskaliert, dann wird Mitarbeiter mit Messer bedroht

In einem Laden in der Neundorfer Straße in Plauen ist am Montag ein Streit eskaliert.

Von Claudia Ziems

Plauen - In Plauen (Vogtland) ist am Montag ein Streit in einem Laden eskaliert. Danach soll ein Mitarbeiter mit einem Messer bedroht worden sein. In einem Lottoladen in Plauen ereignete sich der Vorfall. © Igor Pastierovic Gegen 15 Uhr kam es laut Polizei zu dem Vorfall an der Neundorfer Straße. Offenbar begann das Ganze damit, dass ein 64-jähriger Deutscher einen Somalier (23) daran hinderte, das Geschäft zu betreten. "Nach Angaben des 64-Jährigen stieß der junge Mann im Zuge dessen Drohungen gegen ihn aus, woraufhin der Ältere den Jüngeren vor dem Laden gegen den Oberkörper schlug und nach eigenen Angaben versuchte, dessen Rucksack wegzutreten. Dabei traf er den 23-Jährigen am Bein", heißt es weiter. Polizeimeldungen Auto unter Bagger geschoben: Drei Männer schwer verletzt Dann drohte der junge Mann dem älteren erneut und ging dann. Kurz darauf entfernte sich auch der 64-Jährige. 23-Jähriger kommt mit Messer zurück in Laden Dann kam der 23-Jährige zurück, soll einem Mitarbeiter (77) ein Messer an die Brust gehalten haben und fragte laut Aussage des 77-Jährigen nach dem 64-Jährigen. Durch die Messerspitze wurde der Senior leicht am Oberkörper verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete, als der 77-Jährige ein Tierabwehrspray holte. Polizisten konnten den 23-Jährigen nur wenige Minuten später auf dem Parkplatz eines Supermarktes vorläufig festnehmen. "Er muss sich nun wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gegen den 64-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt", teilte die Polizei weiter mit. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03741 140 im Polizeirevier Plauen entgegengenommen.

Titelfoto: Igor Pastierovic