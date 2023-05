Streit eskaliert! Jugendlicher (15) soll 18-Jährigen mit einer Axt bedroht haben

Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Diese soll er dann auf das Hausdach geworfen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Einsatzkräfte stellten das Werkzeug sicher, nachdem die Feuerwehr es mithilfe einer Drehleiter auf dem Gebäude entsprechend gesichert hatte.

Als die Beamten am späten Samstagabend gegen 22 Uhr vor einer Gaststätte in der Fürther Straße auf den 18-Jährigen trafen, gab dieser an, zuvor aus bislang noch ungeklärter Ursache von Jugendlichen vor dem Heim geschlagen und zudem getreten worden zu sein. Er ergriff demnach die Flucht.

Den Tatverdächtigen nahmen die Beamten später vor dem Jugendheim fest. Die Polizei und ein Unterstützungskommando hatten das Gebäude in der Don-Bosco-Straße zuvor nach ihm durchsucht. Er war freiwillig aus seinem Zimmer gekommen.

Während des Einsatzes schlug eine 18-Jährige bei der Personalienfeststellung einem Beamten gegen Körper und Gesicht.