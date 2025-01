16.01.2025 15:23 Streit mit 44-Jährigem: Rentner eskaliert und wirft dessen Fernseher aus dem Fenster

In einer Wohnunterkunft in Leinefelde-Worbis eskalierte am Mittwochabend ein Streit zwischen zwei Bewohnern.

Von Christian Rüdiger

Leinefelde - In einer Wohnunterkunft in Leinefelde-Worbis (Kreis Eichsfeld) eskalierte am Mittwochabend ein Streit zwischen zwei Bewohnern. Der Fernseher des 44-Jährigen wurde bei dem Streit zerstört. (Symbolfoto) © 123RF/andrascsontos Ein 78-Jähriger und ein 44-Jähriger waren laut Angaben der Polizei aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, denn der Rentner schnappte sich den Fernseher des 44-Jährigen und warf diesen aus dem Fenster des im dritten Stock befindlichen Zimmers. Das TV-Gerät des jüngeren Mannes wurde hierbei zerstört. Einsatzkräfte der Polizei Eichsfeld konnten nach ihrer Ankunft die erhitzten Gemüter beruhigen. Gegen den 78-Jährigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein.

