Streit um Kühe eskaliert: Mann landet im Stacheldraht

Weil ihm Kühe immer wieder vors Auto liefen, entbrannte im Allgäu ein Streit zwischen einem Autofahrer (81) und dem Viehhirten (54). (Symbolbild) © Lukas Barth dpa/lby

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 81-jährige Fahrer am Montagmorgen in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) sauer geworden, weil ihm immer wieder Kühe vor sein Auto liefen.

Als er den 54-jährigen Halter der Tiere darauf aufmerksam machte, kam es zum Streit.

Der ausgestiegene 81-Jährige wurde vom Kuh-Halter geschubst, fiel in einen Stacheldraht und wurde so verletzt. Außerdem sei er vom 54-Jährigen beleidigt worden.