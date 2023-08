Gewalt im Schwimmbad: Jugendliche treten und schlagen auf 12-Jährigen ein

Die Polizei will den Vorfall im Sondershäuser Bergbad aufklären und sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat

Wie die Polizei am heutigen Dienstag erklärte, hatte sich der Vorfall bereits am 24. August abgespielt. Den Angaben nach waren mehrere bislang noch unbekannte Jugendliche mit einem Zwölfjährigen in Konflikt geraten.

Der Sechstklässler hatte sich an einem Imbiss etwas zu essen geholt. Nachdem er sich verpflegt hatte, wurde er von drei Jugendlichen verfolgt. Laut Polizei soll die Gruppe den Jungen beleidigt, getreten und geschlagen haben.

Die Unbekannten sollen zwischen 13 bis 14 Jahre alt gewesen sein und werden wie folgt beschrieben:

Täter eins:

etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß

dunkle Haare

braune Augen

Täter zwei:

ebenfalls 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß

dunkelblond

Täter drei:

etwa 1,70 Meter groß

dunkelbraune Haare

Wegen des gemeinschaftlichen Angriffs ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gesucht.