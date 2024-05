28.05.2024 11:05 Stromschlag am Güterbahnhof: 35-Jähriger tot!

Stromschlag am Güterbahnhof! In Karlsruhe ist ein Mann am Montag beim Klettern auf einen abgestellten Waggon ums Leben gekommen.

Karlsruhe - Stromschlag am Güterbahnhof! In Karlsruhe ist ein Mann (†35) am gestrigen Montag beim Klettern auf einen abgestellten Waggon ums Leben gekommen. Das unbefugte Besteigen eines Güterwaggons wurde einem 35-Jährigen zum Verhängnis. (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden die Beamten in den frühen Morgenstunden gegen 5.45 Uhr über den Vorfall informiert. Der 35-Jährige war mit Gepäck und seinem Fahrrad auf den Kesselwagen gestiegen, um mit dem Zug zu trampen.

Hierbei ereignete sich die tödliche Tragödie. Der Mann kam mit der Oberleitung in Kontakt und erlag daraufhin seinen Verletzungen. Die Bundespolizei warnt erneut davor, dass durch die Oberleitungen 15.000 Volt Strom fließen. "Alleine ein Unterschreiten des Mindestabstands von 1,5 Meter zur Oberleitung kann bereits tödliche Folgen haben", heißt es.

