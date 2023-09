Teenager durch Stiche schwer verletzt, doch an die Tat erinnert er sich angeblich nicht

Bergisch Gladbach – Ein Jugendlicher (16) hat bei einer Auseinandersetzung in Bergisch Gladbach mehrere Stichverletzungen erlitten. Die Täter befinden sich auf der Flucht.

Der 16-Jährige wurde schwer verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Nach Angaben der Polizei wurde mehrfach auf den 16-Jährigen aus Köln eingestochen. Seine Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich, hieß es.

Die Tat hatte sich nach ersten Erkenntnissen am gestrigen Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr im Bereich eines Spielplatzes auf der Kolpingstraße im Stadtteil Paffrath ereignet.

Demnach war der 16-Jährige in einen körperlichen Streit geraten. Gegenüber den Beamten gab der Jugendliche jedoch an, keiner Erinnerungen an die Geschehnisse zu haben.

Ein Passant, der den verletzten 16-Jährigen vorgefunden und den Notruf gewählt hatte, erklärte, einen schwarzen Mercedes mit mehreren Insassen am Tatort gesehen zu haben. Das Auto soll in Richtung Von-Bodelschwingh-Straße weggefahren sein.