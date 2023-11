Tierquäler in der Altmark am Werk! Frau findet Würstchen mit Nägeln

Havelberg - Am Mittwochmorgen machte eine Hundebesitzerin eine böse Entdeckung: Unbekannte hatten Hundeköder auf ihrem Grundstück verstreut.

Eine Frau hat auf ihrem Grundstück Würstchen entdeckt, die ihrem Hund schaden sollten. (Symbolbild) © 123RF/stieberszabolcs

Die Frau entdeckte Würstchen, in die kleine Nägel gestopft waren, auf ihrem Grünstück in der Rathenower Straße in Havelberg (Sachsen-Anhalt).

Diese Köder müssen von den bislang unbekannten Tätern zwischen Montag- und Mittwochmorgen ausgelegt worden sein, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Die Finderin konnte ihren Hund gerade noch daran hindern, eines der Würstchen zu fressen. Das Tier wurde demnach nicht verletzt.