Tod bei Volksfest: Lebloser Mann auf dem Gelände entdeckt

Die Polizei ermittelte nach einem Todesfall auf einem Volksfest in Niederbayern. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.40 Uhr am Sonntag verständigt, weil ein lebloser Mann auf dem Gelände der Kirwa an der Hofmark entdeckt worden war.

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos: Es konnte nur noch der Tod des 58-Jährigen festgestellt werden.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung am Montag ergab keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung, erklärten die Ermittler.