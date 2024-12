Tödlicher Streit! Jugendlicher geht mit Messer auf eigenen Vater los

Rückersdorf - Streit mit schrecklichen Folgen: Ein Jugendlicher (16) hat am Samstagabend in Rückersdorf (Landkreis Nürnberger Land) seinen 61-jährigen Vater mit einem Messer angegriffen. Der Mann erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

In Rückersdorf ist am Samstagabend ein Streit eskaliert. © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am frühen Sonntag mitteilte, wurden die Beamten gegen 19 Uhr über die Auseinandersetzung zwischen dem Jungen und seinem Vater informiert worden. Sofort eilten mehrere Streifbesatzungen zum Mohnwinkel.

Diese sowie das Unterstützungskommando (USK) Mittelfranken trafen vor Ort in der Wohnung der Familie auf den 61-Jährigen, der von seinem Sohn kurz zuvor mit einem Messer angegriffen worden war und schwere Verletzungen erlitten hatte.

Der Rettungsdienst konnte den Mann nach einer Erstversorgung zwar noch in ein Krankenhaus bringen, in diesem starb er aber noch am Abend.

Der Sohn des 61-Jährigen wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll er im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.