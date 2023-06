Tödlicher Unfall in Wolfsburg: Autofahrer überrollt Fußgänger und fährt einfach weiter

Wolfsburg - Auf der Landstraße 294 im Wolfsburger Ortsteil Neindorf ( Niedersachsen ) wurde am gestrigen Samstagabend ein Fußgänger tödlich verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Der 67 Jahre alte Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Gegen 22.40 Uhr befuhr eine Zeugin die Straße von Neindorf kommend in Richtung Heiligendorf. Kurz hinter dem Ortsausgang bemerkte sie eine auf der Straße liegende Person.

Geistesgegenwärtig hielt die Frau an, stieg aus ihrem Auto aus und wollte der Person helfen. Gleichzeitig kam ihr aus Richtung Heiligendorf ein weiterer Autofahrer entgegen.

Dieser überfuhr den auf der Straße liegenden 67-jährigen Wolfsburger, teilte die Polizei mit.

Der Autofahrer fuhr einfach weiter und bog in Neindorf nach links in die Straße Unter den Höfen ab. Der zuvor auf der Straße liegende Mann wurde bis dorthin mitgeschleift und von weiteren Ersthelfern aufgefunden. Er verstarb aufgrund seiner Verletzungen noch am Unfallort.

Wohin der Autofahrer gefahren ist, können die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Die L294 in Neindorf war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Gutachter wurde durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig angefordert.