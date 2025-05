Tödliches Beziehungsdrama in Troisdorf: Mann sticht Partnerin mit Messer nieder

Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) - In Troisdorf wurde ein 29-Jähriger festgenommen, nachdem er seiner Lebensgefährtin (30) mit einem Messer tödliche Verletzung zugefügt haben soll.

Die Bonner Polizei sicherte die Spuren am Tatort in Troisdorf. © 7aktuell.de

Eine Mordkommission der Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn haben Ermittlungen wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdeliktes aufgenommen. Das berichtet die Behörde am Samstagnachmittag.

Demnach soll der Mann seine Partnerin am Samstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung in der Großstraße angegriffen und anschließend gegen 9.10 Uhr selbst einen Notruf abgesetzt haben.

Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später am Tatort eintrafen, fanden sie die schwerstverletzte 30-Jährige ohne Vitalzeichen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf.

Umgehend wurde daraufhin mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Zudem wurde die Frau unter notärztlicher Obhut per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Hier sei sie ihren Verletzungen kurz darauf allerdings erlegen, wie die Polizei berichtet.