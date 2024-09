Polizei will Simson-Fahrer kontrollieren, doch der gibt Gas und rast auf Beamte zu

Torgau - Ob es das wert war? Ein junger Mopedfahrer ist im Landkreis Nordsachsen vor einer Polizeistreife geflüchtet. Selbst eine Straßensperre samt Beamten ignorierte er – und so kam es zum Crash mit Folgen.

Der Simson-Fahrer gab Gas, als Polizisten ihn kontrollieren wollten – mit verheerenden Folgen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am späten Freitagabend, wie die Leipziger Polizei am Sonntag berichtete. Demnach war der 20-Jährige gegen 22.10 Uhr mit seiner Simson auf der B182 aus Mehderitzsch kommend in Richtung Torgau unterwegs.

Als die Streifenbeamten den jungen Mann kontrollierten wollte, trat dieser aufs Gas und damit die Flucht an.

"Im Zuge der sich anschließenden Nacheile durch die Polizeibeamten wurde eine polizeiliche Straßensperre durch weitere hinzugezogene Kollegen in der Ortslage Kranichau errichtet", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner.

Doch selbst diese brachten den Flüchtigen nicht zum Stoppen, er fuhr schnurstracks auf die Beamten zu. Es kam zum Zusammenstoß mit den Polizisten, wobei sowohl die beiden als auch der Fahrer verletzt wurden. Sie wurden im Krankenhaus ambulant behandelt.