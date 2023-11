07.11.2023 21:42 4.261 Tote Frau und schwer verletzter Mann mit Stichverletzungen gefunden!

Vor einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist am Dienstagabend eine tote Frau gefunden worden. In dem Haus war ein schwer verletzter Mann.

Hannover - Tragisch: Vor einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist am Dienstagabend eine schwer verletzte Frau zusammengebrochen und gestorben. Vor einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist am Dienstagabend eine tote Frau gefunden worden. In dem Haus war ein schwer verletzter Mann. © TNN/dpa Sie habe wahrscheinlich Stichverletzungen, sagte der Sprecher der Polizei Hannover. In dem Haus sei wenig später ein schwer verletzter Mann gefunden worden, auch er habe wahrscheinlich Stichverletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Geschehens im Stadtteil Vahrenwald seien noch komplett unklar, sagte der Sprecher. Auch die Identitäten der Frau und des Mannes und die Frage, in welcher Beziehung sie zueinander standen, sind noch unbeantwortet.

