19.06.2025 18:37 Totes Ehepaar in Einfamilienhaus gefunden: War es der Sohn?

In einem Einfamilienhaus in Bornheim bei Bonn wurde am Donnerstagvormittag zufällig ein totes Ehepaar aufgefunden. Ihr Sohn steht unter Tatverdacht.

Von Jonas Reihl

Bornheim (NRW) - In einem Einfamilienhaus in Bornheim bei Bonn wurde am Donnerstagvormittag ein totes Ehepaar (73, 72) aufgefunden. Alles in Kürze Totes Ehepaar in Bornheim gefunden

Polizei entdeckt Leichen zufällig

Sohn unter Tatverdacht

Befindet sich in psychiatrischer Klinik

Ermittlungen dauern an Mehr anzeigen Eine Mordkommission der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei berichtet, habe eine Streifenwagenbesatzung gegen 11.45 Uhr zufällig bemerkt, dass eines der Fenster des Gebäudes an der Ginhofer Straße im Stadtteil Hemmerich offen stand. Daraufhin hätten die Beamten das Haus betreten und die 73-jährige Frau und ihren 72-jährigen Ehemann tot in ihren Räumlichkeiten aufgefunden, heißt es weiter. Da sich dem Bericht zufolge aus der Auffindesituation "Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt" ergaben, übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen. Polizeimeldungen Mann versucht, Verwandte zu töten - Ein Zeuge rettet ihr das Leben Auch ein erster Verdächtiger sei bereits informiert worden, teilt die Behörde mit: Unter dringendem Tatverdacht stehe demnach der Sohn (47) der Verstorbenen. Der 47-Jährige befindet sich derzeit aufgrund einer richterlichen Anordnung in einer psychiatrischen Klinik. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa