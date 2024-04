Toxische Substanz in Wetzlarer Kläranlage: Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei

Nachdem in einer Wetzlarer Kläranlage toxische Substanzen entdeckt wurden, ermittelt mittlerweile die Kriminalpolizei. (Symbolfoto) © Corinna Schwanhold/dpa

Wie die Substanz in das Wasser gelangen konnte, ist derzeit noch ein Rätsel.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass diese durch einen an der Kanalisation angeschlossenen Betrieb oder durch das Ablassen einer Flüssigkeit aus einem Lkw in einen Schacht in das Klärsystem gelangt sei, teilte die Polizei in Gießen am Mittwoch mit.

Es werde wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen sowie Gewässerverunreinigung ermittelt und in diesem Rahmen nach Zeugen gesucht.

Die toxische Substanz war bereits am 11. April festgestellt worden, nachdem das Überwachungssystem der Kläranlage in Wetzlar-Steindorf (Lahn-Dill-Kreis) Alarm ausgelöst hatte.