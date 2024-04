16.04.2024 15:29 Transporter gestohlen: Einbruch im Postzentrum in Wolmirstedt

In Wolmirstedt sind Diebe in ein Zustellzentrum der Deutschen Post eingebrochen. Sie gelangten an Autoschlüssel und haben zwei Transporter gestohlen.

Von Robert Lilge

Wolmirstedt - Bisher unbekannte Täter sorgten in der Zeit zwischen Sonntag und Montag in der Seegrabenstraße in Wolmirstedt (Landkreis Börde) für rund 80.000 Euro Schaden. Zwei VW-Transporter der Deutschen Post wurden vom Gelände des Zustellzentrums in Haldensleben gestohlen. (Symbolbild) © Ralf Hirschberger/dpa Abgesehen hatten es die Personen auf ein Zustellzentrum der Deutschen Post, wie das Polizeirevier Börde mitteilte. Um in das dortige Gebäude zu kommen, mussten die Einbrecher zunächst über das Zufahrtstor auf das Grundstück gelangen und das Türschloss einer Sicherheitstür aufbohren. Im Haus selbst haben die Täter Schubladen und Schränke in einem Büro durchwühlt, hieß es. Dabei gelangten sie an 30 Autoschlüssel. Zwei davon nutzten die Langfinger, um jeweils einen VW-Transporter zu stehlen. Die Polizei konnte den Tatort begutachten und Spuren sichern. Inklusive der beiden gestohlenen Transporter soll sich der entstandene Schaden auf etwa 80.000 Euro belaufen. Hinweise durch Zeugen nimmt das Polizeirevier Haldensleben unter Telefon 03904/4780 entgegen.

Titelfoto: Ralf Hirschberger/dpa