Reitpferd verschwunden, wenig später findet die Besitzerin das Tier - tot!

Rackel - Die Suche endet mit trauriger Gewissheit: In der Nacht zum vorgestrigen Mittwoch ist ein Sportpferd von einem Gelände in Rackel, einem Ortsteil von Malschwitz bei Bautzen , verschwunden. Später wurde das Tier leblos aufgefunden.

Ein Sportpferd verschwand von einem Grundstück in Rackel. Das Tier kam ums Leben. (Symbolbild) © 123RF/azalia

Wie die Polizei Görlitz mitteilte, suchte die Besitzerin das schwarz-braune Reitpferd zunächst mit einer Drohne in angrenzenden Wäldern - ohne Erfolg!

Das Tier mit angegebenem Wert von knapp 15.000 Euro blieb verschwunden. Zunächst ging man von einem Diebstahl aus. Beamte des Reviers Bautzen erstellten eine entsprechende Anzeige.

Am heutigen Freitagvormittag teilte die Besitzerin der Polizei mit, dass sie ihr Pferd am Donnerstagabend tot in einem nahe gelegenen Graben aufgefunden hatte!