Trickdiebe auf dem Erdbeerfeld: Gaunerpärchen plündert Kasse mit mieser Masche

Zwickau - Dreister geht's nicht mehr! Der Betreiber eines Erdbeerfeldes in Zwickau wurde eiskalt ausgetrickst. Dabei wendeten die Langfinger eine gezielte Masche an. Die Polizei ermittelt nun.

Alles in Kürze

Das Erdbeerfeld an der Freitagstraße ist ein beliebtes Ziel für Pflücker. © Sven Gleisberg

Erdbeerbauern haben es aktuell nicht leicht. Nicht nur der Klimawandel und gestiegene Lohnkosten machen den Landwirten zu schaffen. Dem Zwickauer Landwirtschaftsbetrieb "Kühnerts Hofladen" fehlen seit vergangenem Dienstag mehrere Hundert Euro - gestohlen von einem Pärchen (Mann und Frau), das Mitarbeiterin Maria Kühnert (67) gezielt ablenkte.

"Sie hatten ein Körbchen Erdbeeren gekauft", erzählt Maria Kühnert. Das Duo bezahlte mit 200 Euro. Nach dem Verkauf wurde Kühnert durch die Frau abgelenkt, weil sie einen Beutel haben wollte.

In dieser Zeit öffnete der Mann die Kasse und sackte reihenweise 50-Euro-Scheine ein. Danach fuhren die Täter mit einem silberfarbenen Mercedes mit Duisburger Kennzeichen Richtung Zwickau.

In 20 Jahren habe es so einen Vorfall noch nicht gegeben, sagt Kühnert. In dem Fall ermittelt inzwischen auch die Polizeidirektion Zwickau.