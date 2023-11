Trottelige Diebin: Frau klaut Schuhe und lässt Sohn (5) im Laden zurück!

Eine 19-jährige Mutter hat bei ihrer Flucht nach einem Diebstahl ihren fünfjährigen Sohn in einem Schuhgeschäft zurückgelassen. (Symbolbild) © 123RF/bwylezich

War es die Aufregung oder das Adrenalin? Das kann wohl nur die 19-jährige Mutter selbst beantworten.

Am heutigen Donnerstag betrat die Frau gegen 11.50 Uhr das Deichmann-Schuhgeschäft in der Straße "In der Fluth". Ein Mitarbeiter habe gesehen, wie sie die Schuhe in eine Handtasche steckte und den Laden verlassen wollte - ohne zu bezahlen.

Der Angestellte eilte hinterher und konnte die Schuhe aus der Tasche der Diebin entnehmen.

Daraufhin ergriff die 19-Jährige die Flucht.

Allerdings hatte sie dabei nicht berücksichtigt, noch etwas im Laden vergessen zu haben: nämlich ihren fünfjährigen Sohn.

Wie die Polizeiinspektion Northeim mitteilte, wurde der Junge zunächst in Obhut genommen und eine Anzeige gegen die Mutter erstattet. Gleichzeitig wurde das Jugendamt über den Sachverhalt informiert.