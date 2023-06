12.06.2023 09:56 Über 100 Fische in einem Bach auf mysteriöse Weise verstorben

In der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Berschweiler am Baumholder verendeten am 9. Juni alle Fische eines Bachlaufs. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Von Maximilian Hölzel

Berschweiler bei Baumholder - Wurden sie vergiftet? In der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde Berschweiler (Landkreis Birkenfeld) verendeten am 9. Juni alle Fische eines Bachlaufs. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wie es zum Verenden der rund 100 Fische im rheinland-pfälzischen Berschweiler kam, ist weiterhin nicht geklärt. (Symbolbild) © 123RF/lapis2380 Laut Polizeibericht vom Montagmorgen wurden rund 100 Bachforellen sowie Grundeln aller Altersklassen und Größen tot im örtlichen Unnerbach gefunden.

Weil das Wasser dort eine sehr gute Fließgeschwindigkeit besitzt, kann das Verenden der Tiere aufgrund von Sauerstoffmangel oder Hitze ausgeschlossen werden. Hinweise auf einen Verursacher der Fisch-Tragödie gibt es bislang noch keine. Die Wasserbehörde hat aufgrund des mysteriösen Vorfalls Wasserproben und Proben der verstorbenen Fische entnommen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Auch eine Vergiftung durch Schadstoffe kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Baumholder unter der Rufnummer 067839910 in Verbindung zu setzen.

Titelfoto: 123RF/lapis2380