Überfall auf Netto-Filiale: Mann droht mit Schusswaffe und flieht mit Beute!

Die Polizei sucht nach dem Überfall nach dem Verdächtigen. © vifogra/Haubner

Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte in den frühen Morgenstunden des Tages gegen 5.55 Uhr der bewaffnete Flüchtige das Geschäft in der Straße "Centrum" in Postbauer-Heng betreten.

Der Mann bedrohte die anwesenden Angestellten den Angaben zufolge mit einer Schusswaffe und forderte von diesen die Herausgabe von Bargeld.

Die Mitarbeiter kamen der Aufforderung nach, der Unbekannte konnte mit dem erbeuteten Bargeld, bei dem es sich nach aktuellen Erkenntnissen um einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag handelt, vom Tatort in eine unbekannte Richtung flüchten.

Die Polizei hat nach der Tat sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich Postbauer-Heng mit mehreren Polizeistreifen eingeleitet, diese dauern weiter an. Auch ein Hubschrauber befindet sich bei der Suche nach dem Mann im Einsatz.



Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:



circa 35 Jahre alt

1,85 Meter groß

schlanke Statur

südländisches Aussehen

Bekleidung: dunkelbeige Mütze, Schal, Sonnenbrille

Die Beamten warnen: Der Unbekannte hat möglicherweise noch immer eine Schusswaffe bei sich. Zeugen werden aus diesem Grund dringend gebeten, den Mann keinesfalls anzusprechen, sondern bei Sichtung unmittelbar die Polizei zu verständigen.