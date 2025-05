Unbekanntes Objekt treibt im Teich: Mutiger Paddel-Polizist nähert sich

Der Polizist hockte sich anschließend aufs Board, nahm das Paddel in die Hand und näherte sich wagemutig dem unbekannten Wasser-Objekt.

Kurzerhand holte er sich sein privates Paddelboot zum Einsatzort, auf dem er normalerweise in seiner Freizeit stehend über die Wellen gleitet.

Vom Ufer aus standen die Beamten vor einem Rätsel. Aus dieser Entfernung war schlichtweg nicht zu erkennen, was dort im Gewässer schwamm. Gut, dass einer der Polizisten ein sogenanntes Stand-up-Paddle-Board sein Eigen nennt.

Diese Frage beschäftigte am Sonntagabend die Hildesheimer Polizei , als ein aufmerksamer Bürger wegen eines "aufgeblähten" Gegenstands im "Kluges Teich" in der Kleinstadt Alfeld (Leine) Alarm schlug.

Was tun, wenn ein verdächtiger Gegenstand auf dem Wasser eines Teichs treibt, der Einsatz eines Bootes aber nicht infrage kommt?

Wenige Paddelschläge später herrschte Gewissheit in Alfeld: Bei dem Gegenstand handelte es sich um ein altes Regenfass, das in einen blauen Müllsack verpackt und achtlos in den Tümpel geworfen worden war.