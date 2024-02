Horror-Unfall bei Spaltarbeiten: Hand von Mann abgetrennt!

Mindelheim - Schreckliches Unglück in Bayern ! Einem Mann wurde bei Holzspaltarbeiten die Hand komplett abgetrennt.

Bei Holzspaltarbeiten ist es zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild) © 123RF/xanthius

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am heutigen Dienstagnachmittag mitteilte, war es am Vortag zum Unfall gekommen, als ein Ehepaar mit einer hydraulischen Spaltmaschine zugange war.

Die Frau bediente demnach die mit einem Traktor betriebene Maschine, die dazu genutzt wird, um schwere Baumstämme entsprechend zu spalten.

Den Angaben zufolge stand der Mann auf dieser und rückte die Stämme zurecht. Seine Ehefrau startete den Vorgang aufgrund von Unachtsamkeit und eines Missverständnisses beider Personen jedoch zu früh - was verheerende Folgen hatte.

Denn ihr Gatte griff überraschend noch einmal nach einem Stamm, um diesen in Position zu bringen. Seine rechte Hand wurde von der Klinge der Maschine erfasst und komplett abgetrennt.

Die Frau band den Arm nach dem Zwischenfall sofort ab und alarmierte per Notruf die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde nach einer Erstversorgung am Ort des Geschehens mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.