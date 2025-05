Unfallflucht im Vogtland: 13-Jähriger von VW angefahren und verletzt

Zwei Frauen hatten den Unfall beobachtet und kamen dem 13-Jährigen zur Hilfe. (Symbolfoto) © 123RF / fotohenk

Wie die Polizei mitteilte, wollte am Montag gegen 14.30 Uhr ein 13-jähriger Junge auf der Klinkhardtstraße (B94) in Reichenbach die Fahrbahn überqueren und wartete mit seinem Fahrrad am Straßenrand auf Höhe der Verkehrsinsel nahe der Burgstraße.

Ein schwarzer VW Polo hielt schließlich und signalisierte dem Jugendlichen, dass er die Straße überqueren könne.

Doch als der Junge dabei war, sein Fahrrad über die Straße zu schieben, fuhr der Autofahrer plötzlich los und erfasste den 13-Jährigen.

Der Schüler stürzte daraufhin und der VW-Fahrer fuhr rücksichtslos davon.