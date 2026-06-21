Unfassbar! Hundehalter lässt Rollstuhlfahrer nach Biss-Attacke blutend zurück

Zwickau - Ein Rollstuhlfahrer (59) wurde am Freitag in Zwickau von einem Hund gebissen. Vor Schreck verriss er den Steuerungshebel seines Rollstuhls und fuhr eine Böschung hinab - dort war er gefangen, kam nicht wieder von alleine auf die Straße. Unfassbar: Der Hundehalter ließ den hilflosen Mann zurück!

Ein Rollstuhlfahrer (59) wurde in Zwickau nach einer Biss-Attacke blutend zurückgelassen. (Symbolbild) © 123RF/lipysha

Laut Polizei spielte sich der Vorfall gegen 12.40 Uhr auf dem Muldendamm an der Muldenbrücke ab. Ein unbekannter Hundehalter kam mit seinem Vierbeiner auf den Rollstuhlfahrer zu.



Dabei passierte es. "Der Hund biss den Rollstuhlfahrer in den rechten Unterarm, wodurch dieser eine blutende Bisswunde erlitt", so die Polizei.



Daraufhin verriss der Rollstuhlfahrer seinen Steuerknüppel und bretterte eine Böschung hinab. Er war in einer völlig hilflosen Situation, kam nicht mehr selbstständig auf die Straße.



Den Hundebesitzer interessierte das überhaupt nicht - er ließ den Rollstuhlfahrer zurück und verschwand. Der 59-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus.