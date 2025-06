Uni-Projekt geklaut! Lastenrad "Petra" in Freiberg gestohlen

Freiberg - In Freiberg haben Unbekannte ein elektronisches Lastenrad gestohlen. Besonders ärgerlich: Das dreirädrige Fahrzeug gehört zu einem Modellprojekt der TU Bergakademie Freiberg. Dennoch gibt es die Hoffnung, dass das Lastenrad wieder auftauchen könnte - denn der Drahtesel hat ein Erkennungsmerkmal.

Alles in Kürze

So ähnlich sieht das gestohlene Lastenrad aus. Polizei und Wissenschaftler hoffen nun, dass das Fahrzeug bald wieder auftaucht. © Polizei

Das Lastenfahrrad stand in einer Ausleihbox in der Winklerstraße, als Unbekannte kurz vor 16 Uhr die Box offenbar aufbrachen. Anschließend entwendeten sich das graue Fahrzeug. Am Samstagabend wurde der Diebstahl bei der Polizei angezeigt.

Das gestohlene Lastenrad ist Teil eines Forschungsprojekts "SteigtUM". Uni-Wissenschaftler wollen dabei herausfinden, wie die Mobilität der Zukunft aussehen kann. Die Lastenräder werden im Rahmen des Forschungsprojektes verliehen.

Wie Prof. Dr. Bastian Pfleging (41) gegenüber TAG24 mitteilt, sei der Diebstahl des Fahrzeugs sehr ärgerlich. "Es handelt sich dabei sozusagen um Unikate, die von den Maschinenbau-Kollegen zusammengebaut wurden." Wert: laut Polizei etwa 12.000 Euro!



In Freiberg befinden sich einige dieser Räder, doch der Diebstahl des einen Lastenrades schmerzt dennoch, sagt Pfleging. Er hofft, dass das Fahrzeug so schnell wie möglich wiedergefunden wird, baut nun auf Polizei und Öffentlichkeit.