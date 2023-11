Unschlagbarer Riecher: Polizeihündin erschnüffelt vermisste Rentnerin in Sachsen

"Ihr Leckerli hatte sich Aja an diesem Abend redlich verdient", so Polizeisprecher Marcel Malchow.

Die anwesenden Polizisten leisteten Erste Hilfe und informierten den Rettungsdienst. Dieser brachte die Frau anschließend in ein Krankenhaus.

Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Vorfall in Rietschen bereits am vergangenen Freitag. Eine ältere Dame sei als vermisst gemeldet worden, woraufhin die Malinois-Hündin gegen 18.45 Uhr zum Einsatz kam.

In ihren Jahren bei der Polizei war das feine Näschen der Hundedame schon in einigen Fällen entscheidend. So erschnüffelte sie beispielsweise im Juni dieses Jahres einen flüchtigen Tatverdächtigen, der sich zuvor eine wilde Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert hatte.