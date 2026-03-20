Unter Drogen, mit geklautem Auto und zu schnell unterwegs: Polizei zieht nach sachsenweiter Kontrolle Bilanz

Sachsen - Beim landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag am Donnerstag in Sachsen mussten die eingesetzten Polizeidirektionen zahlreiche Vergehen feststellen. Für sechs Personen endete der Tag im Gefängnis.

Die sächsischen Polizeidirektionen verzeichneten am Donnerstag über 1000 Vergehen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Insgesamt zählten die fünf sächsischen Polizeidirektionen im Zeitraum von 14 bis 21 Uhr 63 Verkehrsstraftaten, 908 Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie 31 sonstige Straftaten und 33 sonstige Ordnungswidrigkeiten.

Der Fokus lag dabei nicht nur auf der Fahndung nach Personen und Sachen oder Kfz-Verschiebung, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch das Fahren im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Betäubungsmittel oder das Aufenthaltsgesetz stellten Schwerpunkte dar.

Während der Kontrollen wurden die Beamten auch auf Personen aufmerksam, gegen die insgesamt 52 offene Haftbefehle vorlagen.

In 40 Fällen konnten die Betroffenen die Haft durch die Zahlung der Geldstrafen abwenden. In den restlichen zwölf Fällen endete die Kontrolle im Gefängnis.

Auf der A4 bei Dresden kontrollierte die Polizei einen Toyota, dessen Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passten. Erwischt! Das Auto war als gestohlen gemeldet und wurde sichergestellt.