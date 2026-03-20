Unter Drogen, mit geklautem Auto und zu schnell unterwegs: Polizei zieht nach sachsenweiter Kontrolle Bilanz
Sachsen - Beim landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag am Donnerstag in Sachsen mussten die eingesetzten Polizeidirektionen zahlreiche Vergehen feststellen. Für sechs Personen endete der Tag im Gefängnis.
Insgesamt zählten die fünf sächsischen Polizeidirektionen im Zeitraum von 14 bis 21 Uhr 63 Verkehrsstraftaten, 908 Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie 31 sonstige Straftaten und 33 sonstige Ordnungswidrigkeiten.
Der Fokus lag dabei nicht nur auf der Fahndung nach Personen und Sachen oder Kfz-Verschiebung, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch das Fahren im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Betäubungsmittel oder das Aufenthaltsgesetz stellten Schwerpunkte dar.
Während der Kontrollen wurden die Beamten auch auf Personen aufmerksam, gegen die insgesamt 52 offene Haftbefehle vorlagen.
In 40 Fällen konnten die Betroffenen die Haft durch die Zahlung der Geldstrafen abwenden. In den restlichen zwölf Fällen endete die Kontrolle im Gefängnis.
Auf der A4 bei Dresden kontrollierte die Polizei einen Toyota, dessen Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passten. Erwischt! Das Auto war als gestohlen gemeldet und wurde sichergestellt.
Mit 150 km/h bei erlaubten 70
Die Polizeidirektion Görlitz meldete einen Autofahrer, den sie in Sohland stoppten. Er wollte mit 70 Litern Diesel in Kanistern deutlich mehr als die zugelassene Menge einführen. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis.
Auch die Fahndungsgruppe Chemnitz stoppte einen Mann, der offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs war. Doch auch sein Beifahrer war kein Unschuldslamm. Gegen ihn lagen zwei offene Haftbefehle vor, die umgehend vollstreckt wurden. Der Beifahrer kam in die JVA Waldheim.
Viel zu schnell und verkehrsgefährdend war ein 19-Jähriger auf der S282 im Landkreis Zwickau unterwegs. Der junge Mann war stellenweise mit bis zu 150 km/h bei erlaubten 70 unterwegs.
Gegen den Deutschen wird nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, sein Führerschein wurde sichergestellt.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa