03.01.2024 18:39 Vandalen schlagen gleich doppelt zu! Zwei Blitzer an Bundesstraße beschädigt

Von Maximilian Schiffhorst

Görlitz - Den Jahreswechsel überstanden die beiden Blitzer in Markersdorf (Landkreis Görlitz) an der B6 nicht unbeschadet! Vandalen attackierten die zwei Starenkästen an der B6 bei Markersdorf mit einer schmierigen Substanz (links) sowie Pyrotechnik (rechts). © Montage: LausitzNews.de/Niclas Bittrich (2) Bislang unbekannte Täter hatten die zwei stationären TRAFFIPAX-Geräte im Zeitraum zwischen dem 28. Dezember und dem gestrigen 2. Januar angegriffen, teilte die Polizeidirektion Görlitz nun mit. So hätten die Vandalen eine klebrige, teerähnliche Substanz auf einen der Blitzer geschmiert. Die Mess-Anlage der Gegenrichtung sei mittels Pyrotechnik beschädigt worden. Fotos zeigen einen verbeulten Blitzer-Kasten sowie eine zerstörte Kameralinse. Polizeimeldungen Nach Messerattacke in Solingen: 18-Jähriger festgenommen Die Polizei sicherte Spuren. Der Gesamtschaden wird mit 3000 Euro beziffert. Zu den Hintergründen des Vorfalls ermittelt der Kriminaldienst.

Titelfoto: Montage: LausitzNews.de/Niclas Bittrich (2)