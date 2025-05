16.05.2025 15:05 Verdacht bestätigt sich: Polizei entdeckt Cannabis-Indoor-Plantage

In Helbra ist am Donnerstag eine Cannabisplantage in einem Wohnhaus entdeckt worden. Die Polizei hat Ermittlungen gegen vier Beschuldigte aufgenommen.

Von Robert Lilge

Helbra - Am Donnerstag wurde in Helbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) eine Cannabisplantage entdeckt. In Helbra wurde am Donnerstag eine Cannabis-Indoor-Plantage entdeckt. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa Bereits am 11. Mai kam es im Siebigeröder Weg zu einem Brand. Schon damals verdichteten sich die Hinweise, dass sich in einem dortigen unbewohnten Mehrfamilienhaus eine Zuchtanlage für Cannabispflanzen befinden könnte. Durch einen richterlichen Beschluss bekamen Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag die Erlaubnis, sich das Gebäude einmal genauer anzuschauen. Die vorherige Vermutung wurde dabei bestätigt, teilte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mit. Polizeimeldungen Kinderporno-Razzia: Über ein Dutzend Durchsuchungen in Sachsen Vor Ort fanden die Beamten 202 Cannabispflanzen, Beleuchtungs- und Bewässerungstechnik sowie eine Filteranlage vor. Zudem konnten ein vierstelliger Geldbetrag und mehrere Kommunikationsmittel sichergestellt werden. Jetzt wurden weitere Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge konzentrieren sich die Arbeiten der Polizei auf vier Beschuldigte im Alter zwischen 30 und 36 Jahren.

