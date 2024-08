Verfolgungsjagd mit Polizei an der Mosel: 41-Jähriger kommt auf ziemlich blöde Idee!

Cochem - Langwieriger Polizeieinsatz! In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich auf der B49 bei Cochem eine dramatische Verfolgungsjagd, bei der ein 41 Jahre alter Mann eine lebensgefährliche Entscheidung traf.

Doch dabei hatten die Beamten nicht mit der Reaktion des 41-jährigen Mannes gerechnet. Der stürmte nämlich aus seinem Auto und sprang unvermittelt in die neben der B49 verlaufende Mosel.

Für geschlagene 45 Minuten blieb er in der Mosel, bevor er schließlich einsehen musste, in welch aussichtsloser Situation er sich befand. Mithilfe der Wasserrettung der Feuerwehr konnte er letztlich sicher an Land gebracht werden.

Die Feuerwehr Cochem und Ellenz-Poltersdorf sicherten den lebensgefährlichen Aufenthalt des Mannes im Wasser ab. Der Grund für die Flucht des 41-Jährigen ist vermutlich seine Fahruntauglichkeit, die nun Gegenstand der Ermittlungen ist.