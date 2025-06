Vermisste aus Meerane tot aufgefunden

Alles in Kürze

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Mandy W. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Sie wird seit Dienstagvormittag vermisst.

"Sie verließ ihre Wohnung an der Chemnitzer Straße in Meerane mit ihrem Auto und ist seitdem unbekannten Aufenthalts", so die Beamten.

Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Die Frau könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen waren jedoch erfolglos. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.