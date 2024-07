08.07.2024 08:46 Verpuffung in Restaurantküche: Mehrere Mitarbeiter und ein Gast verletzt

In Gehren (Ilm-Kreis) hat es am Sonntagnachmittag eine Verpuffung in einem Restaurant gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Gehren - In Gehren (Ilm-Kreis) hat es am Sonntagnachmittag eine Verpuffung in einem Restaurant gegeben. Wegen der Gasexplosion musste die Feuerwehr anrücken. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Gehren Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Raumexplosion in der Küche eines Lokals in der "Oberen Marktstraße" ereignet. Den Angaben nach hatte ein mit Gas betriebenes Küchengerät eine Fehlfunktion und so die Verpuffung ausgelöst. Vier Mitarbeiter des Restaurants im Alter von 61, 57 und 22 Jahren sowie eine Gast - eine 61-Jährige - wurden leicht verletzt. Zwei der drei Angestellten wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Verpuffung wurde das Lokal für den restlichen Sonntag geschlossen. Laut Polizeiangaben entstand in der Küche ein Schaden von rund 500 Euro.

