Verrücktes Auto auf A3 gestoppt: Was es mit dem Gaga-Umbau auf sich hat

Wiesbaden/Limburg - Dieser Anblick sorgte für reichlich Verwunderung bei anderen Autofahrern: Ein schwarzer Volvo war mit eingeschaltetem Blaulicht auf der A3 unterwegs. Die Polizei rückte aus und stoppte das Fahrzeug.

Auf der A3 wurde am Freitagabend ein Volvo angehalten, der komplett umgebaut war. © Polizeipräsidium Westhessen

Wie die Polizei berichtet, meldeten gleich mehrere Verkehrsteilnehmer am Freitagabend einen schwarzen Volvo V70 mit niederländischem Kennzeichen, der mit aktiviertem Blaulicht über die Autobahn fuhr.

Gegen 21.58 Uhr lotste eine Streife der Autobahnpolizei Wiesbaden das Fahrzeug auf der A3 bei Limburg aus dem Verkehr und kontrollierte es.

Da zunächst der Verdacht bestand, dass sich die Insassen möglicherweise als Polizeibeamte ausgeben könnten, unterstützte auch eine Streife der Polizeistation Limburg die Kontrolle.

Vor Ort stellte sich jedoch eine ganz andere Geschichte heraus: Der 21-jährige Halter hatte seinen Volvo für einen Wettbewerb in Albanien umfangreich umgebaut. Gemeinsam mit seinem ebenfalls 21 Jahre alten Mitstreiter befand er sich gerade auf der Rückreise in die Niederlande.

Bei dem Wettbewerb wurde bewertet, welches Fahrzeug am verrücktesten umgebaut wurde. Die beiden Niederländer berichteten den Beamten stolz, dass sie unter insgesamt 150 bewerteten Fahrzeugen den dritten Platz erreicht hatten.