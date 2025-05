Während Vermisstensuche in Sachsen: Polizeihubschrauber mit Laser angegriffen

Ein Polizeihubschrauber wurde während der Suche nach einem vermissten Kind von einem Unbekannten angegriffen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Am Montagvormittag meldeten Angehörige der Polizei einen Vermissten. Das elfjährige Kind war nicht in der Schule in Chemnitz angekommen und auch in seinem Wohnumfeld in Flöha nicht aufzufinden.

Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet.

"Konkret suchten mehrere Streifenwagenbesatzungen zwischen Chemnitz und Flöha nach dem Elfjährigen. Wiederholt wurden bekannte Anlaufstellen, Spielplätze, Verkehrsknotenpunkte und Kontaktpersonen des Kindes aufgesucht", teilte die Polizei am Dienstag mit. Alle Bemühungen der Einsatzkräfte und auch der Angehörigen blieben jedoch bis zum Abend erfolglos.

Gegen 20.35 Uhr wurde dann ein Polizeihubschrauber angefordert. Bekannte der Familie fanden den Elfjährigen nach 22 Uhr wohlbehalten an der Chemnitzer Promenadenstraße. Das Kind hatte sich dort laut Polizei offenbar aus nicht näher bekannten Gründen versteckt.