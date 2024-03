04.03.2024 19:24 Warnbarke, Steine, Teppiche, Kinder: Bahngleise in Sachsen-Anhalt blockiert!

Am vergangenen Wochenende kam es an gleich vier Orten in Sachsen-Anhalt zu blockierten Bahngleisen. Die Polizei warnt vor den Gefahren dieser Taten.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am vergangenen Wochenende kam es an gleich vier Orten in Sachsen-Anhalt zu blockierten Bahngleisen. Die Polizei warnt vor den Gefahren dieser Taten. Am Wochenende wurden zahlreiche Bahngleise in Sachsen-Anhalt mit unterschiedlichen Gegenständen blockiert. © Christian Charisius/dpa Die erste Tat wurde am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr durch die Deutsche Bahn bemerkt. Im Bereich Zörbig war ein IC auf der Strecke von Halle nach Magdeburg mit einer Warnbarke kollidiert, die auf den Gleisen gelegen hatte. Nur eine Stunde später war ein weiterer IC nur knapp einen Kilometer weiter über einen zusammengerollten Teppich gerauscht, der ebenfalls im Gleisbett platziert worden war. In beiden Fällen konnte das Hindernis schnell entfernt werden - die Züge wurden nicht beschädigt, teilte die Bundespolizei mit. Polizeimeldungen Polizei im Großeinsatz: "Verdächtige Person" in Aachener Krankenhaus ist eine Frau Am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr hatten sich dann zwei zehnjährige Kinder bei Aschersleben einen Scherz erlaubt, und dort mehrere große Steine auf die Schienen gelegt. Eine Lok krachte in die Hindernisse. Etwa eine Stunde später wurden dann nahe dem Bahnhof Magdeburg-Hasselbachplatz weitere Gegenstände im Gleisbett gesichtet: Diesmal handelte es sich um den Deckel einer Streusandkiste und ein Verkehrsschild. Zwar wurde niemand verletzt und augenscheinlich keine der Züge beschädigt, aber die Polizei weist dennoch darauf hin, dass diese Eingriffe in den Bahnverkehr lebensgefährlich sein können.

