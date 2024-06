Kleidung an Teichrand: Polizei sucht mit Drohne und Hund nach Person

Leipzig - Rätselraten um einen mysteriösen Fund im Leipziger Stadtteil Meusdorf: Hier hatte eine aufmerksame Spaziergängerin am Freitag am Ufer eines kleinen Teichs Kleidungsstücke entdeckt.

In diesem Teich wurde nach einer angeblich vermissten Person gesucht. © Anke Brod

Es begann die fieberhafte Suche nach einer im Wasser vermuteten Person. Gefunden wurde letztlich niemand.

"Wir hatten am Freitagabend um 18.54 Uhr erfahren, dass am Ufer Pullover und Socken liegen würden", sagte Polizeisprecherin Sandra Freitag am Sonntagmorgen auf TAG24-Nachfrage.

Im Verlauf seien schließlich mehrere Streifenwagen mitsamt Fährtenhund vor Ort zum Einsatz gekommen, informierte sie weiter.

Auch Kräfte der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hätten nach einer mutmaßlichen Person im Teich gesucht. Eine Drohne flog in der Nacht überdies die Ufer ab. "Am Samstag um 13 Uhr beendeten wir die Maßnahme, es gab keine Feststellung", so Freitag. Darüber hinaus habe keine Vermisstenmeldung vorgelegen.

Auch der Aufruf einer unmittelbaren Anwohnerin in sozialen Netzwerken an die Meusdorfer Bürgerschaft, nach möglicherweise fehlenden Nachbarn zu schauen, blieb erfolglos, wie TAG24 von ihr selbst erfuhr.