Wegen rechtsradikalem Schreiben: Wieder Polizeieinsatz an Schule!

Duisburg - An einem Gymnasium in Duisburg läuft ein Polizeieinsatz wegen eines Schreibens mit rechtsradikalem Inhalt.

Bereits am Montag waren in der Ruhrgebietsstadt alle Gesamt- und Sekundarschulen wegen zweier rechtsradikaler Drohschreiben vorsichtshalber geschlossen worden.

Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte seien vor Ort am Max-Planck-Gymnasium und hätten die Ermittlungen aufgenommen.

In den Schreiben, die an eine Duisburger Gesamtschule geschickt worden waren, hatten bislang unbekannte Personen Straftaten an diesen Schulen angekündigt.

Ob ein Zusammenhang zu diesen Vorfällen bestehe, sei Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.