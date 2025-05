Wegen spitzem Gegenstand: Polizei schießt auf Mann

Neuburg an der Donau - Die Polizei hat einem 41-jährigen Mann nach einem tätlichen Angriff ins Bein geschossen.

Nach dem Schuss auf einen Mann in Oberbayern ermittelt das Bayerische Landeskriminalamt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Der aus dem Landkreis Eichstätt stammende Mann war bereits am Montagabend in Neumarkt in der Oberpfalz einer Personenkontrolle unterzogen worden, teilte die Polizei mit.

Da er eine nicht geringe Menge Heroin bei sich hatte, wurde er festgenommen.

Aufgrund seines Zustands wurde der Mann anschließend im Klinikum Neuburg medizinisch beobachtet. Dabei wurde er durchgehend von Polizisten bewacht.

Am Dienstagabend sollte der 41-Jährige schließlich wegen eines vorliegenden Haftbefehls ins Gefängnis gebracht werden.

Dabei eskalierte die Lage: Der Mann versuchte zu fliehen und bedrohte die zwei anwesenden Polizisten auf dem Klinikgelände mit einem spitzen Gegenstand, der laut seiner Aussage HIV-kontaminiert war.