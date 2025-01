Wegen TikTok-Experiment: Junge (4) erleidet Verätzungen

Altenstadt - Ein Vierjähriger ist mit Verätzungen in eine Klinik gebracht worden, nachdem er sich im Landkreis Weilheim-Schongau ein Pulver in den Mund gesteckt hatte.

Polizei und Feuerwehr inspizierten die zunächst unbekannte Substanz. © Feuerwehr Schongau

Besatzungen der Feuerwehren aus Altenstadt und Schongau waren am Sonntag gegen 16 Uhr an den Via-Claudia-Platz alarmiert worden, weil zunächst unklar war, was es mit der Substanz auf sich hatte.

Wie sich herausstellte, war das Pulver Rohrreiniger, der von einem "Experiment" übrig geblieben war, erklärte die Polizei.

Ein Vater war zuvor mit seinem vierjährigen Sohn am Platz unterwegs gewesen. Als der Mann gerade eine Infotafel studiert hatte, hatte sich sein Sohn das Pulver in den Mund gesteckt.

Die Substanz löste sofort Verätzungen im Mund des Kindes aus, weshalb der Vierjährige mit einem Hubschrauber in eine Klink geflogen wurde.

Laut der Polizei war er in stationärer Behandlung, konnte aber inzwischen entlassen werden.