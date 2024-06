Weil er bei einer Kontrolle nicht anhielt: Polizei ermittelt gegen Landrat

Plauen - Thomas Hennig (46, CDU ) hat Ärger. Gegen den Landrat des Vogtlandkreises ermittelt derzeit die Polizei. Anlass: ein Vorfall nach der Eröffnung des Instrumentalwettbewerbs in Markneukirchen Anfang Mai, an der auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) teilnahm.

Thomas Hennig (46, CDU) ist Landrat des Vogtlandkreises. © David Rötzschke

Was war passiert? Laut Polizeidirektion Zwickau fuhr Hennig nach der Veranstaltung in der Nacht zum 4. Mai allein nach Hause. Auf der Wohlhausener Straße in Markneukirchen bemerkten Polizeibeamte des Reviers Plauen das augenscheinlich schnelle Auto des Landrats, wollten eine Verkehrskontrolle durchführen.

Hennig habe aber nicht angehalten, also verfolgten ihn die Beamten den langen Weg bis zu seiner Wohnung. Dort musste Hennig dann "ins Röhrchen blasen", der Atemalkoholtest habe aber nicht angeschlagen.

Die Beamten erstatteten trotzdem Anzeigen - "wegen Nichtbefolgens von Zeichen und Weisungen der Polizei" und weil der Landrat ihrer Auffassung nach zu schnell gewesen sei.

Thomas Hennig lässt durch seinen Büroleiter Jan Meinel (51) ausrichten: "Wir bestätigen, dass die Polizei in der Nacht bei der Wohnung des Landrats vorstellig wurde." Der Landrat sei an dem Abend allein unterwegs gewesen. Sein Fahrer hatte an diesem Tag frei.