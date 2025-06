Weil er es "cool" findet: Polizei macht Messerfund bei Fahrgast

Dresden - Während einer Kontrolle in einem Zug machte die Polizei einen interessanten Fund: Statt einer Fahrkarte führte ein Mann mehrere Messer mit sich.

Alles in Kürze

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Eurocity-Zug machte die Polizei einen interessanten Fund. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa/dpa-tmn

Am Mittwoch kontrollierte die Bundespolizei am Morgen gegen 7.30 Uhr Reisende in einem Eurocity-Zug.

Laut Angaben der Behörde trafen sie dort einen tschechischen Staatsbürger (36) an, der ohne gültigen Fahrschein unterwegs war.

Stattdessen führte dieser mehrere Einhandmesser mit sich. Die fünf Flipper hatte er sowohl in seinem Rucksack als auch in den Jacken- und Hosentaschen versteckt.

Auf Nachfrage, weshalb er die Stichwaffen bei sich hatte, erklärte der Mann, er finde Messer "cool", möge und sammle sie.