Weil er nicht gegen Botschaft pinkeln sollte: Suff-Randalierer schlägt Polizist ins Gesicht

Berlin - Ein betrunkener Mann hat einem Polizisten des Zentralen Objektschutzes in Berlin mit der Faust ins Gesicht geschlagen, nachdem dieser ihn davon abhalten wollte an einen Zaun zu pinkeln.

Der Mann schlug den Objektschützer ins Gesicht. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Der 23-jährige Angreifer war Polizeiangaben zufolge am frühen Sonntagmorgen im Ortsteil Westend unterwegs und zunächst dadurch aufgefallen, dass er eine Glasflasche auf den Boden schmiss.

Anschließend sei er "pöbelnd" in Richtung des zu schützenden Objekts gegangen, um an den Zaun zu pinkeln, hieß es am Montag.

Als der Polizist ihn aufforderte, das zu unterlassen, schlug der Mann zu, wie die Polizei mitteilte. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt.

Herbeigerufene Polizisten nahmen den 23-Jährigen fest. Dabei "leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die alarmierten Polizeikräfte", hieß es. Ein weiterer Polizist des Objektschutzes wurde verletzt.