Weil er seine Ruhe wollte: 18-Jähriger bewirft spielende Kinder mit Pflasterstein

Berlin - Im Berliner Ortsteil Hellersdorf soll ein junger Erwachsener am vergangenen Mittwochnachmittag Kinder mit einem Stein beworfen haben.

Ein 10-Jähriger wurde dadurch an der Hand verletzt. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, spielten die Kinder gegen 16.30 Uhr in einem Innenhof eines Wohnblockes an der Alten Hellersdorfer Straße.

Darüber habe sich der 18-jährige mutmaßliche Täter aufgeregt und Ruhe von ihnen gefordert.

Wenig später fing er an, die Kinder zu beleidigen und einen Pflasterstein zu werfen.

Daraufhin wurde ein 10-Jähriger an der Hand verletzt.

Die hinzugerufene Polizei stellte den jungen Erwachsenen in seiner Wohnung und nahm ihn auf die Wache mit.