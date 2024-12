Vater vergisst Kind (4) in Straßenbahn: Polizei startet Rettungsaktion!

Weinheim - Einen eher ungewöhnlichen Einsatz erlebten Polizisten in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Mittwochnachmittag.

Ein aufgebrachter Vater verständigte gegen 16.25 Uhr den Notruf. Er war in einer Straßenbahn in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz nachdem er ausgestiegen war, bemerkte er, dass er seinen Sohn vergessen hatte.

Schließlich gelang es den Beamten, das Kind an einer Haltestelle in Schriesheim abzupassen. Kurz darauf konnte der besorgte Vater seinen Sohn wieder glücklich in die Arme schließen, wie die Polizei mitteilte.