Wer vermisst sein Moped? Polizei sucht nach Eigentümer, doch keiner meldet sich

Coswig (Anhalt) - Normalerweise melden sich die Eigentümer von sichergestellten Fahrzeugen immer relativ schnell bei der Polizei . Ein Moped will jetzt aber anscheinend keiner besitzen.

Alles in Kürze

Das schwarz-weiße Fahrzeug scheint auch kein Kennzeichen zu haben. © Polizeirevier Wittenberg

Die Beamten stellten das Kleinkraftrad bereits am 16. Juni im Zuge einer polizeilichen Maßnahme in Coswig in Sachsen-Anhalt sicher.

Die Personen, die das Moped zuletzt hatten, konnten wohl nicht nachweisen, dass es tatsächlich ihnen gehört.

Deswegen sucht die Polizei jetzt auch öffentlich. Wer erkennt sein schwarz-weißes Kleinkraftrad der Marke Aprilia wieder oder wer kann Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer geben?

Sollte sich innerhalb einen Monats keiner melden und nachweisen können, dass ihm das Moped gehört, wird es entsorgt.