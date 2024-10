23.10.2024 17:25 Widerlicher Zwischenfall in Hallenbad! Zwei Mädchen von Mann belästigt

Erschreckender Zwischenfall in einem Hallenbad in Burglengenfeld! Zwei Kinder (beide 11) sind von einem 54 Jahre alten Mann in sexueller Weise berührt worden.

Von Jan Höfling

Burglengenfeld - Erschreckender Zwischenfall in einem Hallenbad in Burglengenfeld! Zwei Kinder (beide 11) sind von einem 54 Jahre alten Mann in sexueller Weise berührt worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt. In einem Hallenbad ist es zu einem Übergriff gekommen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilten, hat sich der Vorfall am zurückliegenden Sonntag etwa gegen 18 Uhr in einem Innenbecken ereignet. Demnach hat sich der Mann aus dem Landkreis Regensburg in diesem den beiden Mädchen erst genähert und diese dann entsprechend berührt. Der Verdächtige konnte noch im Schwimmbad von Polizeibeamten aus Burglengenfeld angetroffen und dann auch vorläufig festgenommen werden. Polizeimeldungen Mutmaßlicher Dieb beim Einbruch in Getränkeladen geschnappt Er wurde allerdings nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kripo Amberg hat die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Übergriff auf die Kinder übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die diesen beobachtet haben oder möglicherweise selbst betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 096218900 bei der Kriminalpolizeiinspektion zu melden.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa