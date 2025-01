Wilde Verfolgungsjagd! Frau will Polizistin überfahren: Flucht nimmt dramatisches Ende

Schrobenhausen ( Bayern ) - Eine 26-jährige Autofahrerin hat am späten Samstagabend bei einer Verfolgungsjagd im oberbayerischen Schrobenhausen versucht, eine Polizistin zu überfahren. Die wilde Flucht endete schließlich mit einem Unfall an einem Kreisverkehr.

Die Verfolgungsjagd endete mit einem Unfall an einem Kreisverkehr. © vifogra

Der Wagen sollte gegen 23.45 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Doch die junge Frau am Steuer ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Beamten gelang es, das Auto kurz darauf zunächst anzuhalten. Doch als die Polizisten aus ihrem Dienstfahrzeug ausstiegen, drückte die 26-Jährige aufs Gas und steuerte direkt auf eine Beamtin zu.

"Die Kollegin konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite vor dem Überfahren retten", sagte der Sprecher.

Dann flüchtete die Autofahrerin weiter, die Polizei nahm wieder die Verfolgung auf.

Am Kreisverkehr "Thiers-Kreisel" in der Innenstadt von Schrobenhausen verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen und überschlug sich. Der Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Auto der 26-Jährigen.