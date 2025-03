21.03.2025 19:10 Wollte er eine Prostituierte umbringen? Polizei fahndet nach flüchtigem Messer-Freier

Am gestrigen Donnerstag griff ein unbekannter Mann an der B51 bei Bitburg (Rheinland-Pfalz) eine 32-jährige Prostituierte mit einem Messer an und flüchtete.

Von Maximilian Hölzel

Bitburg - Brutale Attacke auf Parkplatz! Am gestrigen Donnerstag kam es an der B51 bei Bitburg (Rheinland-Pfalz) zu einem gewaltsamen Übergriff auf eine 32-jährige Frau. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Ein von den Ermittlern veröffentlichtes Foto zeigt den Tatort sowie die Fluchtrichtung des Verdächtigen nach dem Messerangriff am Donnerstagmittag. © Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Trier Laut Polizeiangaben wurde die 32-Jährige am Parkplatz "Königswäldchen", an dem sie ihre Dienste als Prostituierte anbot, gegen 13 Uhr von einem Kunden mit einem Messer angegriffen. Glücklicherweise gelang es der Frau, sich mit nur leichten Verletzungen aus der Situation zu befreien und umgehend die Polizei zu alarmieren. Der Täter konnte nach der Tat mit einem schwarzen Kompakt-SUV entkommen. Das Fluchtfahrzeug soll einem Audi Q2 oder Q3 ähneln und mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Bitburg-Prüm ("BIT") versehen sein. Polizeimeldungen Ätzender Stoff auf Parkplatz gefunden: Gift-Anschlag auf Penny-Markt? Der mutmaßliche Angreifer wird als etwa 1,70 Meter großer Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren mit einem Bauchansatz und kurzen, grauen Haaren im Stoppelschnitt beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein graues T-Shirt. Ein besonders markantes Merkmal ist seine Unterschenkel-Beinprothese und sein dadurch hinkender Gang. Tat gilt als versuchtes Tötungsdelikt: Zeugen dringend gesucht Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zur Tat, zum Täter oder zum Fluchtfahrzeug machen können, sich dringend unter der Rufnummer 0651/98343900 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Von der Staatsanwaltschaft Trier wird die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Trier